Will erst einmal ins Finale kommen: Fabian Dammermann. Foto: imago images/Beautiful Sports

Leipzig. Die Leichtathleten blicken am Wochenende (22./23. Februar 2020) nach Leipzig. Bei der Deutschen Hallenmeisterschaft für Frauen und Männer in der Arena Leipzig gehen auch vier Teilnehmer mit Bezug zur Region Osnabrück an den Start.