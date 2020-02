Bissendorf. Seit Anfang des Jahres muss Handballer Tim Brauner vom TV Bissendorf-Holte zuschauen – an einen Wurf ist nicht zu denken. Vor zwei Monaten wurde er an der Schulter operiert. Dennoch ist er treuer Begleiter seines TVB – auch am Sonntag (17 Uhr) beim Heimspiel gegen die SG Achim/Baden.

