Osnabrück. Sie stehen selten auf dem Platz, haben aber doch einen großen Wert für jede Mannschaft. Von der Bank haben sie beste Sicht auf das Geschehen auf dem Rasen. In der fünften Folge des Podcasts "Bolzplatzultras" sind zwei Bankdrücker zu Gast.





Worum geht´s?

Sportlich stehen sie selten im Mittelpunkt, dennoch gibt es sie in jedem Amateurfußball-Team, das etwas auf sich hält: die Bankdrücker. Aber wie wird man das eigentlich? Und welchen Wert kann man trotzdem für eine Mannschaft, vielleicht sogar für einen ganzen Verein entwickeln? Und weil man von der Bank den besten Blick auf das Spiel hat, wissen sie auch immer was los ist. Deshalb blicken wir mit unseren Gästen auch auf die bevorstehende Rückrunde in der Bezirksliga.

Die Gäste

Lars Fleddermann ist seit Jahren fester Bestandteil der ersten Mannschaft des SC Rieste. Nur auf dem Feld ist er selten zu sehen. Dennoch hat "Jürgen", wie ihn auf Lage alle nennen, großen Einfluss auf das Team. Malte Strotmann spielt bei den Sportfreunden Lechtingen. Der Torwart ist seit fünf Jahren zwar meistens zweiter Mann, hält dem Verein aber dennoch die Treue.

Die beiden Gäste sprechen in der aktuellen Folge der "Bolzplatzultras" unter anderem über



ihre Verbundenheit zu ihren Heimatvereinen,

den Beitrag, den sie leisten, auch wenn sie nicht auf dem Platz stehen und

warum es eigentlich nie zu einem Stammplatz gereicht hat.

