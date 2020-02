Osnabrück. Vier Saisons lang spielten die Basketballerinnen des BBC Osnabrück oben mit in der 2. Regionalliga. Im fünften Anlauf ist ihnen nun das Meisterstück gelungen – und wie! Der 84:59-Erfolg gegen den Tabellenzweiten TK Hannover II war der elfte Sieg im elften Spiel, Platz eins ist vorzeitig sicher.

