Spitze: Die Frauen des OSC schielen auf den Regionalligaaufstieg (hier beim 5:0-Sieg gegen BW Hollage). Foto: Gert Westdörp

Osnabrück. In der Fußball-Abteilung des Osnabrücker SC läuft es derzeit. Fast alle Mannschaften des OSC führen die Tabelle ihrer jeweiligen Liga an. Was läuft richtig an der Hiärm-Grupe-Straße – und wie soll es weitergehen?