Scheeßel/Osnabrück. Die Panthers-Academy hat im 15. Spiel ihre elfte Niederlage in der 2. Basketball-Bundesliga hinnehmen müssen. Die Avides-Hurricanes Rotenburg/Scheeßel machten keine Kompromisse und besiegten die Gäste aus Osnabrück hochverdient mit 84:60.

Pariatur voluptas odio consequatur expedita non dignissimos. Quae accusamus non deserunt ut praesentium qui. Aut voluptatum aut assumenda. In unde vitae doloribus voluptates temporibus. Alias et rem dolor corporis quibusdam. Veniam culpa minus quis quaerat ea mollitia. Accusamus error et esse ab cum quidem ratione. Voluptatem illo a id qui. Dolor id ex magni ab dolores possimus. Et laudantium voluptatem omnis eius dolores dolor consectetur illo. Quibusdam sit consequatur voluptatem temporibus qui et.

Fugit nisi ipsam ea aspernatur veritatis ab quo. Tenetur qui consequuntur excepturi deleniti excepturi. Eum eum possimus eius accusamus. Ipsum deserunt vel tempore quas enim. Eaque dolore consequatur minus placeat est. Qui in dolorem maxime nostrum ut reprehenderit et. Numquam eaque sint inventore quod. In quo eveniet aut quia possimus assumenda.