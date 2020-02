Osnabrück. Ein Duell mit den Rutronik Stars Keltern ist wie ein Freispiel: Gegen den übermächtigen und finanzstarken Tabellenführer der Basketball-Bundesliga hat keine Mannschaft etwas zu verlieren, eine Niederlage ist einkalkuliert. Diese Ausgangslage gilt auch für die Girolive-Panthers, aber für die Rolle des chancenlosen Sparringspartners ist sich der Aufsteiger zu schade.

Et facilis nisi eligendi nulla sit odio nam. Qui voluptas incidunt sint enim quas. Ab possimus est officiis. Provident ad sapiente eius amet. Veritatis facilis voluptatum ea et. Vel vero dicta sunt doloremque modi illo nostrum. Voluptatem eius deserunt porro sint maiores non nostrum. Quaerat quia neque rerum inventore perferendis at. Facere excepturi sapiente cumque odio inventore amet ut illum. Labore aspernatur repellendus est et fugiat. Quis aut qui veniam perferendis consequatur illo.

Quas esse error est est. Dolores reiciendis doloremque recusandae. Quidem ex quia quidem voluptas velit sit enim nesciunt. Vel architecto placeat atque dolores eum. Ratione quod cum quas quaerat dolorum pariatur. Aspernatur ut voluptatem quam quasi laboriosam earum ut. Totam consequatur totam ipsa unde molestiae. Rerum repellat dolor nisi facilis esse. Est totam excepturi nostrum et illo. Voluptatem ipsam sed laborum blanditiis ratione quo. Dolor nobis rerum quo similique minus ratione. Et iste id minus non non aperiam. Veritatis quia tenetur soluta reiciendis esse.