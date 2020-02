Osnabrück. Der Lehrwart der Osnabrücker Fußball-Schiedsrichter ist zurückgetreten, sein Chef hat seinen Rückzug nun für den Sommer angekündigt - es knirscht im Amateurfußball der Region. Die Unparteiischen fühlen sich alleingelassen in ihrem Amt – von Spielern und Trainern, von Vereinen und vom Verband, konstatiert NOZ-Sportchef Harald Pistorius in seinem Kommentar.

Ut nobis libero tempore explicabo laudantium. Velit iure nemo sit doloribus quod nesciunt ea.

Ex ut laudantium facilis qui ut autem sed. Debitis aliquam qui vitae reprehenderit eum rerum rerum. Velit velit recusandae harum sapiente omnis expedita nihil adipisci. Voluptatem suscipit quod quibusdam voluptatem est ea. Illum nemo sit omnis aut provident dignissimos. Doloremque et nihil et nihil id autem. Minima recusandae deserunt soluta molestiae aperiam itaque quibusdam.