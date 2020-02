Osnabrück. Wieder einmal waren die Zweitliga-Basketballerinnen der Panthers-Academy nah dran – aber knapp daneben ist eben auch vorbei. Nach spannenden und intensiven 40 Minuten prangte gegen Eintracht Braunschweig letztlich ein 67:79 (31:38) von der Anzeigetafel. Während die Löwen den Sieg nach harter Arbeit feierten, sah man bei der Academy schon ein paar Spielerinnen mit hängenden Köpfen.

