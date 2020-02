Georgsmarienhütte. So schnell kann es gehen: Die Tischtennis-Regionalligaspieler der Sportfreunde Oesede haben einen wichtigen Erfolg im Kampf um den Klassenerhalt verbucht und sind mit dem 9:6-Sieg gegen den SV Bolzum vom siebten auf den vierten Platz vorgerückt.

