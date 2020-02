Bad Laer. Es war kein Spiel für schwache Nerven, aber es endete mit glücklichen Gastgeberinnen: Vor knapp 200 Zuschauern hat Volleyball-Zweitligist SV Bad Laer das wichtige Duell gegen den SCU Emlichheim mit 3:1 (23:25, 28:26, 25:12, 30:28) gewonnen und einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gemacht.

