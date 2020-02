Gemeinsam gegen Nördlingen: Die Girolive-Panthers empfangen den Tabellendritten aus Bayern. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Sechs Spiele haben die Girolive-Panthers in der regulären Saison der Basketball-Bundesliga noch zu absolvieren. Am Sonntag empfängt die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowski um 16.30 Uhr die Xcyde Angels aus Nördlingen in der OSC-Halle. Gegen das drittplatzierte Team aus Bayern haben die Osnabrückerinnen eine Rechnung offen.