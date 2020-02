Teamspielerin: Franziska Detmer (Nummer 5) feiert den Aufstieg mit ihrem Team. Foto: Jörn Martens

Osnabrück. Am Sonntag machten die Volleyballerinnen des VC Osnabrück mit einem Sieg gegen TB Oldenburg den Aufstieg in die 3. Liga perfekt. Wir sprachen mit Außenangreiferin Franziska Detmer über die Gründe für den Erfolg und die neue Herausforderung in der höheren Spielklasse.