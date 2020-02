Hannover. In seinem allerersten Wettkampf in der Männerklasse feierte Linus Vennemann von der LG Osnabrück bei den Norddeutschen Hallen-Meisterschaften in Hannover gleich den Silberrang über 1500 Meter. Auch die Badbergerin Kira Wittmann landete im Dreisprung der Frauen auf Rang zwei. Sieger in der U20 wurde Jordan Gordon vom Osnabrücker TB über 400 Meter. Seine Vereinskameraden Tom Spierenburg und Dominik Köpke gewannen Silber im Dreisprung beziehungsweise Bronze über 60 Meter Hürden.

