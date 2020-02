Freiburg. Sechs Stunden sind eine Menge Zeit, um nachzudenken. Die Girolive-Panthers hätten sicher gerne etwas anderes gemacht auf der langen Rückfahrt vom Auswärtsspiel bei den Eisvögeln Freiburg. Doch die deutliche 68:85-Niederlage (33:44) gegen den Tabellennachbarn gab den Osnabrücker Basketballerinnen genug Gelegenheit für unangenehme Gedanken.

