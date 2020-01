TWD-Cup am Wochenende: OSC-Frauen wollen ins Halbfinale CC-Editor öffnen

Duellieren sich auch am Wochenende: Die Fußballfrauen von BW Hollage (links) und dem Osnabrücker SC. Foto: FuPa/Rickelmann

Osnabrück. Am Samstag und Sonntag findet der TWD-Cup in der OSC-Halle statt. Mit dabei sind unter anderen die Frauenmannschaft von Arminia Bielefeld sowie die U17 von Werder Bremen. Den Organisatoren des Cups fällt es zunehmend schwerer Mannschaften für das Turnier zu gewinnen. Warum springen so viele Mannschaften kurz vor Beginn wieder ab?