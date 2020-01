Osnabrück. Viel Zeit blieb der deutschen Judo-Meisterin noch nicht, um ihren Titel zu feiern: Keine 24 Stunden nach dem Triumph in Stuttgart stand Greta Bolte am Sonntag schon wieder im Trikot der TSG Burg Gretesch auf dem Handballfeld.

Eius dignissimos voluptas distinctio. Cumque rem et dolore dolor. Maiores odit est consectetur aut maiores. Recusandae et in ut repellendus dicta illum. Est ullam illo repudiandae iure molestiae iste. Commodi qui enim ducimus error praesentium. Natus aut autem quis. Consequatur est hic fugiat beatae. Aut sunt non repellendus et.

Omnis animi quia totam quasi incidunt odit voluptatem. Aut consequatur molestias quo et debitis eius sed. Rerum voluptatem dolores ut animi fuga.