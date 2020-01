Osnabrück. Offiziell formuliert der Osnabrücker Sportclub seine Ziele für die Girolive-Panthers noch zurückhaltend. Die ersten Spielerinnen des Basketball-Bundesligisten nahmen nach dem 75:59-Erfolg gegen die Halle Lions aber schon das P-Wort in den Mund. „Die Erleichterung ist sehr groß“, sagte Vizekapitänin Kata Takács, „das haben wir wirklich gebraucht, um mal über die Playoffs zu reden und nicht immer nur über den Klassenerhalt“.

