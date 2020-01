Das zweite Double-double nacheinander gelang Osnabrücks Frieda Bühner (am Ball). Foto: Swaantje Hehmann

Osnabrück. Die Junior Panthers des Osnabrücker SC für die Playoffs das Heimrecht gesichert. Am vorletzten Spieltag besiegte die Mannschaft von Trainerin Constanze Wegner in der Weiblichen Nachwuchs-Basketball-Bundesliga (WNBL) die TG Neuss Junior Tigers mit 77:71. Mit dem sechsten Sieg in Serie ist dem Tabellenführer Platz zwei nicht mehr zu nehmen.