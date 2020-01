Osnabrück. Die Zweitliga-Basketballerinnen des Osnabrücker Sportclubs haben sich eine blutige Nase geholt – und das nicht nur im übertragenen Sinne. Gegen Alba Berlin unterlag die Panthers-Academy mit 55:68 und musste zudem die Verletzungen von Cierra Coffin und Annemarie Potratz verschmerzen.

