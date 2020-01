Fraglich: Katie McWilliams (links) und Brittany Carter könnten bei den Panthers ausfallen. Helmut Kemme

Osnabrück. Die Girolive-Panthers haben in diesem Jahr bisher zweimal in der Bundesliga und einmal im Pokal gespielt. Alle drei Partien haben die Osnabrücker Basketballerinnen verloren. Da sollte die Partie gegen den Vorletzten Halle Lions am Sonntag (16 Uhr, OSC-Halle) ja eigentlich wie gerufen kommen. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht.