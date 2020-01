Bad Laer. Es müssen Punkte her für die Zweitliga-Volleyballerinnen des SV Bad Laer. Beim Heimspiel am Sonntag, 16 Uhr, gegen VC Allbau Essen scheint das machbar – auch wenn mindestens eine wichtige Stütze fehlt.

