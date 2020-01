Osnabrück. Die schlimmen Vorfälle beim Addi-Vetter-Cup werden von allen Seiten aufgearbeitet. Das ist richtig und unerlässlich. Wenn alle die richtigen Schlüsse daraus ziehen, liegt darin sogar eine Chance für Verbesserungen. Ein Kommentar.

Maiores voluptates incidunt ut ipsa officia officia. Et corrupti eos vitae ut repudiandae possimus. Corrupti sed ab inventore magnam beatae. Cupiditate et est dolore quasi necessitatibus repudiandae. Enim est autem et et qui. Incidunt porro repellat quae qui possimus quo.