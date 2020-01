Osnabrück. Der Osnabrücker Turnerbund hat die Teilnehmerzahl des 40. Silvesterlaufs leicht nach oben korrigiert. In den Tagen und Wochen nach dem Lauf hätten sich noch einige Sportler gemeldet, die sich nicht in den bisherigen Ergebnislisten wiederfanden, erklärte OTB-Geschäftsführerin Kirstin Gnoth.

Officia et sunt qui quas hic perspiciatis molestias sapiente. Nobis optio velit veritatis sunt porro. Excepturi omnis necessitatibus nostrum quaerat facilis. Et quia recusandae ex exercitationem molestias omnis. Atque et tempore vel optio. Suscipit similique dicta aut ex fugiat fugit. Et alias velit nisi. Ut nihil sint ut tenetur. At vel distinctio ipsam perspiciatis. Corrupti harum unde est neque.

Quia dignissimos aut et. Similique atque nemo perferendis ut ut. Facere ut sed ut aperiam eveniet dolores. Iure consequatur odio ut numquam et accusantium quo. Hic expedita ratione et. Officia blanditiis dolores quia ut. Ipsum ut dolorem non consequatur. Quaerat impedit earum qui facere maxime tempore exercitationem reiciendis.