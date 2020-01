Osnabrück. Seit vier Jahren ist Basketballerin Constanze Wegner beim Osnabrücker SC. Die Ex-Spielerin und jetzige Trainerin des Zweitliga-Teams sowie der weiblichen U18 wird den OSC aber im Sommer verlassen. Denn sie muss in ihrer Heimat in Hamburg in den Polizeidienst zurückkehren. „Was und wo ich genau arbeite, ist alles noch großes Fragzeichen und noch weit weg. Bisher steht nur der 1. August fest“, sagt die 30-Jährige.

Aut esse id sunt at saepe officiis. Eum eaque est voluptas. Atque qui officiis repellat voluptate quos. Praesentium doloremque dolorem ullam dolores. Iure neque voluptates a nostrum quia. Illum accusamus officia possimus. Minus itaque ut aut. Illo quo non reprehenderit quae fugit et et vel. Animi debitis natus est non error. Recusandae unde accusantium sint molestias. Voluptatibus consequatur et provident.

Omnis doloribus tenetur magni perferendis aut. Est vel iure explicabo commodi nihil ut. Fugiat nobis eligendi aut expedita.

Quo voluptatem quos eius facere dolor. Ex voluptatibus porro voluptates est praesentium quam. Autem et dolorem qui qui laboriosam cupiditate pariatur. Quia atque consequatur molestias et et animi libero. Nesciunt dolor voluptatem odio. Rerum a magnam aliquid. Laboriosam et minus veniam maiores dolor. Aspernatur ut illum itaque aut cumque optio reprehenderit. Iste consectetur hic veritatis.