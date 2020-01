Osnabrück. Zwei Tage Fechten auf deutschem Topniveau: Die OSC-Hallean der Hiärm-Grupe-Straße wurde zum Mekka der besten deutschen U-20-Degenfechter. Gesucht wurden beim Bundesranglistenturnier bei den Frauen und Männern Anwärter für die deutsche EM- und WM-Mannschaft. Zu den 193 Teilnehmern gehörten elf Fechter vom Osnabrücker SC, für den Femke Bücker mit Rang 24 das beste Ergebnis erzielte.Die Osnabrücker Fechter um Abteilungsleiter Thomas Müller sind routinierte Organisatoren, ist der OSC doch seit Jahren Gastgeber eines solchen Ranglistenturniers.

