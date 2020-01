Hamminkeln . Mindestens einen Punkt wollte Suha Yaglioglu, Trainer der Zweitliga-Volleyballerinnen des SV Bad Laer, vom Auswärtsspiel in Dingden mitbringen. Daraus wurde nichts. „Dingden war einfach besser“, sagte der Trainer nach der 1:3-Niederlage.

