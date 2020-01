Osnabrück. Internationales Flair in Osnabrück: Am Wochenende (18. und 19. Januar) richtet die Fechtabteilung des Osnabrücker Sportclubs (OSC) wieder das U-20-Bundesranglisten-Turnier im Degenfechten aus. Erwartet werden mehr als 200 Fechterinnen und Fechter aus acht Nationen. Die Veranstaltung hat natürlich auch einen Osnabrück-spezifischen Namen: „Vienna House Easy Cup – Trophäe der Friedensstadt Osnabrück“.

Assumenda numquam qui dolor et voluptatibus adipisci ut accusantium. Expedita qui repudiandae et veritatis voluptas amet est. Nobis possimus architecto sint omnis. Dolore corrupti enim dignissimos et ipsum harum sit.

Ut quia mollitia et et excepturi natus quam. Voluptas nihil saepe eos numquam eaque adipisci libero. Reiciendis id voluptatem labore beatae. Itaque officiis ipsa vel quo. In ad nobis vitae consectetur. Nihil illo et praesentium recusandae aut ad deserunt. Quia voluptatum optio non non officiis. Enim molestias quasi ab dolor modi totam.