Bad Laer. Eine unglaubliche Stimmung, ein unglaublich wichtiger Sieg und eine unglaubliche Erleichterung: Das 3:0 (25:23, 25:22, 25:23) der Zweitliga-Volleyballerinnen des SV Bad Laer im Derby gegen den BSV Ostbevern zum Rückrundenstart ist ein wichtiger Schritt in Richtung Klassenerhalt.

