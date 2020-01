Beckdorf/Bissendorf. Debüt gelungen: Trainer Karl-Heinz Klenke hat in seinem ersten Spiel mit den Oberliga-Handballern des TV Bissendorf-Holte einen 33:28-Erfolg beim SV Beckdorf gefeiert. „Wir hatten viel Spaß auf der langen Rückfahrt“, sagte der Neu-Trainer, der von einer „sagenhaften“ TVB-Leistung in der ersten Halbzeit sprach.

