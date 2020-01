Osnabrück. Nach dem Aus im Pokalviertelfinale gegen den Turn-Klubb Hannover (68:72) kehren die Girolive-Panthers wieder in den Ligaalltag zurück. Die Mannschaft von OSC-Trainer Mario Zurkowski empfängt am Sonntag (16 Uhr) mit dem TSV Wasserburg den Tabellenzweiten der Basketball-Bundesliga.

