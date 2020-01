Hallenmasters in Belm: Wann am Wochenende gespielt wird CC-Editor öffnen

Mit durchsichtiger Rundumbande: Wie beim Indoor-Cup kommen auch beim Masters in Belm die Spieler in den Genuss dieser Neuerung. Foto: FuPa/Paetzel

Belm. Es ist das Turnier der besten Hallenfußballer aus Stadt und Land Osnabrück: Das Hallenmasters, an diesem Wochenende ausgetragen in Belm in der Sporthalle am Heideweg. Es treten an die jeweils vier besten Teams vom Vetter-Cup. vom Hüggelcup, vom Indoor-Cup und vom Fortuna-Cup. Wann genau welches Team antritt, steht hier.