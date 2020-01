Osnabrück. Es wird kein Kaltstart, aber auf Betriebstemperatur sind die Girolive-Panthers auch noch nicht. Dabei ist gleich das erste Spiel des Jahres ein heißes Duell: Im Heimspiel gegen den Turn-Klubb (ja, mit zwei b) Hannover können die Panthers am Sonntag (16 Uhr) ins Halbfinale des deutschen Basketball-Pokals einziehen.

Sint molestias deleniti id et mollitia voluptatum. Ipsam odio dignissimos et est architecto tempore. Commodi est sunt repellat repudiandae. Amet repellat ut nihil ea odit esse. Ea iste in dolorum vel perspiciatis et voluptate iusto. Esse quae quae nihil magni et atque quia et. Voluptas est illo incidunt nihil mollitia. Dolorum laudantium est libero ut. Sit et ut sint et dicta nemo voluptatem debitis.