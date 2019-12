Osnabrück. Weihnachten adé, Hallenfußball olé: Die Turniere mit Rundumbande in Stadt und Land Osnabrück gehen an diesem Wochenende in ihre heiße Phase. Hier auf noz.de gibt es den Überblick, wann und wo beim Vetter-Cup, beim Fortuna-Cup, beim Indoor-Cup und beim Hüggelcup genau gespielt wird.

Vetter-Cup

Seit dem zweiten Weihnachtsfeiertag läuft das Turnier für Stadtmannschaften auf Kunstrasen in der Schlosswallhalle - jeden Tag wird gespielt. Ausrichter sind diesmal der SSC Dodesheide und der VfR Voxtrup. Am Freitagabend (ab 18 Uhr) wird die Vorrunde abgeschlossen, Samstag (ab 18 Uhr) und Sonntag (ab 15 Uhr) steigt die Zwischenrunde, der Finaltag ist am Montagabend. Hier gibt es die Übersicht zum Vetter-Cup mit allen Teams, Gruppen und Tabellen, dazu gibt es Liveticker von allen Partien und Highlight-Videos.

Hüggelcup

Bereits seit dem 20. Dezember steigt das vom SV Ohrbeck ausgerichtete Turnier für Teams aus dem südlichen Landkreis in der Sporthalle Hasbergen. Am Freitagabend steigt ab 17.30 Uhr die Zwischenrunde, Teil zwei folgt am Samstag um 16.30 Uhr, der Finaltag ist am Sonntag (auch ab 16.30 Uhr). Hier gibt es die Übersicht zum Hüggelcup mit allen Teams, Gruppen und Tabellen, dazu gibt es Liveticker von allen Partien und Highlight-Videos.

Indoor-Cup

Erst am Freitagabend, 27. Dezember, beginnt das von Concordia Belm-Powe ausgerichtete Turnier für Teams aus dem östlichen Landkreis in der Sporthalle am Heideweg. Los geht es am Freitagabend ab 18 Uhr, am Samstag wird ab 15 Uhr und am Sonntag ab 13 Uhr gespielt. Hier gibt es die Übersicht zum Indoor-Cup mit allen Teams, Gruppen und Tabellen, dazu gibt es Liveticker von allen Partien und Highlight-Videos.

Fortuna-Cup

Startschuss für das Turnier von Fortuna Eggermühlen für Teams aus dem nördlichen Landkreis in der Ballsporthalle Ankum ist am Freitagabend ab 17.30 Uhr. Die Vorrunde folgt in den nächsten drei Tagen, Samstag ab 15 Uhr, Sonntag ab 14 Uhr, Montag ab 17.30 Uhr. Der Finaltag ist erst am 4. Januar. Hier gibt es die Übersicht zum Fortuna-Cup mit allen Teams, Gruppen und Tabellen, dazu gibt es Liveticker von allen Partien und Highlight-Videos.