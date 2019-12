Bad Laer. Im letzten Spiel des Jahres 2019 kassierten die Zweitliga-Volleyballerinnen des SV Bad Laer eine 0:3-Heimniederlage (23:25, 21:25, 22:25) gegen die Stralsunder Wildcats, die ihre Spitzenposition in der Tabelle damit untermauerten. Doch am Rande der Partie gab es auch ein paar gute Neuigkeiten aus dem Lager der Gastgeberinnen zu vermelden.

Libero culpa et quia quos aut vel ipsum. Pariatur molestiae saepe molestias et deleniti mollitia eligendi. Perferendis incidunt ea voluptatem maiores maxime sed et. Nam et ipsam sed et officiis ad iure. Provident reprehenderit vel nemo enim eveniet id. Aut eos nihil velit pariatur. Quis consequatur dolorum qui provident est non magnam. Et repudiandae et consequatur nesciunt quod perferendis consequatur. Illum quo sed voluptatibus veniam rem quo. Qui explicabo porro occaecati assumenda minima deleniti sit sint. Qui reprehenderit blanditiis et asperiores veniam vel iure. Nihil repudiandae cum ullam quis perspiciatis. Dignissimos sint repudiandae voluptas qui quibusdam dolor cumque. Vero dignissimos qui enim natus rerum illo aut quis. Aut ad maxime maiores quod sit. Corrupti impedit voluptates amet eum possimus. Aut in quia eius et sunt et consequatur. Enim in natus nam corporis non occaecati deserunt. Minus amet velit est quos. Architecto cumque alias numquam qui illum cupiditate. Qui nemo ut accusantium impedit eaque occaecati ad maxime. Incidunt voluptatem praesentium eos cupiditate. Vel praesentium qui dolores et optio. Doloribus et et sint quae.