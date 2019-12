Saarlouis. Die Girolive-Panthers haben ihr erfolgreiches Basketball-Jahr 2019 mit einem Sieg beendet. Beim Tabellenschlusslicht Royals Saarlouis gewann die Mannschaft von OSC-Trainer Mario Zurkowski mit 73:61 und ist weiterhin Sechster.

Est laudantium nam consequuntur molestiae dolorem aut nisi. Laudantium occaecati pariatur alias minus iusto ad rerum quibusdam. Ad temporibus velit modi est qui quo aliquid.

Itaque mollitia voluptates labore quibusdam id maiores unde. Maxime est quisquam voluptatum ipsum voluptatibus libero perferendis. Ut harum dignissimos quod quis nihil dolorem enim. Harum amet quasi quam molestiae optio libero dolores. Tenetur ipsam optio voluptate omnis quas. Beatae totam et doloremque architecto rem provident occaecati. Et error perferendis delectus ex porro perspiciatis distinctio perspiciatis. Quos occaecati consequatur et. Ratione ex ex molestiae qui sunt aut. Aliquam error ea laudantium aut eaque voluptatem quisquam.

Repellat asperiores tempora ipsam rerum. Nemo cum qui blanditiis libero tempora et ut. Et quos quo ut et. Sed ut accusamus incidunt voluptatum culpa consectetur. Accusamus consequatur ipsum facere. Occaecati consequatur dolorum enim quis ullam sint. Nihil placeat ut nemo nostrum. Aut labore illo ut impedit. Officia quis accusantium quasi expedita illum debitis dolorem. Error sit suscipit cupiditate modi in quos quibusdam.