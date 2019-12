Osnabrück. Wenn der Silvesterlauf des Osnabrücker TB am 31. Dezember zum 40. Mal über die Bühne geht, wird auch wieder die Dienstags-Abteilung dabei sein, die seit mehr als mehr 30 Jahren als Streckenposten fungiert.

