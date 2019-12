Girolive-Panthers im letzten Spiel des Jahres in Saarlouis zu Gast CC-Editor öffnen

Beste Panthers-Schützin war Brianna Rollerson (am Ball) mit 19 Punkten im Hinspiel gegen Saarlouis. Foto: Helmut Kemme

Osnabrück. Wenige Tage nach der derben 56:90-Niederlage bei den Xcyde Angels in Nördlingen müssen die Girolive-Panthers in der Basketball-Bundesliga erneut auswärts ran. Zum Jahresabschluss ist die Mannschaft von OSC-Trainer Mario Zurkowski am Freitag (20 Uhr) beim Schlusslicht Royals Saarlouis zu Gast.