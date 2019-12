Start frei für den Amateurfußball-Podcast "Bolzplatzultras". Grafik: NOZ

Osnabrück. Wir sind Bolzplatzultras, wir lieben Fußball – auch und gerade, wenn er auf kleinen Plätzen gespielt wird. Als Spieler, Schiedsrichter, Berichterstatter und Fans sind wir in den Amateurligen in Stadt und Landkreis Osnabrück unterwegs. Ab sofort sprechen wir auch im Podcast über Themen, die den Amateurfußball bewegen. Unter dem Motto "von der Basis, für die Basis" geht es heute um die großen Hallenturniere Vetter-Cup, Indoor-Cup, Hüggelcup und Fortuna-Cup, die nach den Feiertagen in ihre heiße Phase gehen.