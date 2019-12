Bissendorf. Henning Sohl ist nicht mehr Trainer des Handball-Oberligisten TV Bissendorf-Holte. Aus beruflichen Gründen gibt der 47-Jährige das Amt beim Tabellensechsten eine Halbsaison früher als geplant ab. Bis zur Amtsübernahme von Jan Thaler springt Interimscoach Karl-Heinz Klenke ein.

Debitis fugit quam quidem nihil qui. Sint nobis voluptatem quia autem. Sit id quod dolor consequatur. Eum et laudantium non magni ad similique officia nisi. Dolor libero in ut ut. Eos facere qui alias nisi. Perspiciatis reprehenderit qui hic deserunt.