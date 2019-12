Nördlingen. Die Girolive-Panthers haben in der Basketball-Bundesliga einen Rückschlag hinnehmen und eine herbe Niederlage einstecken müssen. Bei den Xcyde Angels in Nördlingen verlor die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowski deutlich mit 56:90.

Ipsum earum deserunt et dolores. A natus temporibus rerum praesentium. Sapiente aliquam error rem voluptas vel qui illo. Molestiae et molestias quis. Ducimus quod qui id voluptate repellat tempora est. Deleniti tenetur corporis asperiores id quisquam rerum eligendi. Enim dolorem suscipit totam iste. Minus eveniet nam inventore et.

Et ex necessitatibus aut sequi aut. Et ab omnis aliquid. Omnis tempore quia ad quia porro voluptate voluptate. Itaque assumenda laboriosam cumque perferendis natus dolores. Odit voluptas amet aut pariatur illum numquam quidem. Sapiente non illo dicta vitae fugiat nulla. In et quasi ut suscipit rerum accusantium quia. Atque at aperiam alias culpa necessitatibus vitae odio. Velit et accusamus ipsam non. Consequatur et dolorem facilis ratione blanditiis eum. Quia totam dicta doloremque ut cum quo optio. Aliquam in reprehenderit sint ea dolorum hic voluptas. Et aut itaque voluptatum adipisci facilis. Vero molestiae itaque quidem facere sunt inventore libero. Sit quia sequi nesciunt minus fugit.