Osnabrück. Wenn am Donnerstag, 19. Dezember, ab 18.30 Uhr internationale Weltklasse-Turner und Artisten bei der Turngala in der Osnabrück-Halle ihr Können zeigen, hat auch eine junge Tanzgruppe aus Osnabrück ihren großen Auftritt: 30 Tänzerinnen zwischen sieben und 18 Jahren, überwiegend vom RW Sutthausen, trainieren seit Wochen unter der Leitung von Lisa Wittling für ihren großen Moment bei der Eröffnung.

