Aachen/Wallenhorst. Der Wallenhorster Nachwuchsspringreiter Matthis Westendarp vom Reit- und Fahrverein Rulle ist bei den Aachen Youngstars mit seinem Pferd Stalido Vizehallenchampion geworden. Für den 18-Jährigen war es nicht nur das Abschlussturnier dieses Jahres, sondern auch das letzte Mal, dass er in der Alterklasse der Junioren (U18) an den Start gegangen ist.

