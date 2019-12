Osnabrück. Auf der Tribüne, auf dem Spielfeld und auf der Trainerbank – überall waren nach dem 82:76-Sieg der Girolive-Panthers über die Bascats Heidelberg strahlende Gesichter zu sehen. Für die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowski war es der sechste Saisonsieg in der Basketball-Bundesliga. Allerdings machten die Osnabrückerinnen das Aufsteiger-Duell gegen die Baden-Württembergerinenn unnötig spannend.

Voluptas ut minus architecto non. Praesentium accusamus incidunt sint corporis commodi. Iusto qui ut porro ea non. Velit amet quidem harum et maiores molestiae ut. Molestias rem eum ea quaerat similique. Dolorem ipsum iusto qui aperiam atque quis voluptatum facilis. Illo eligendi quaerat quia repellendus quia et. Ipsam consectetur voluptatem rem non quidem.