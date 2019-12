Die ehemalige Panthers-Spielerin Britta Worms(links) siegte gegen die Panthers-Academy mit Katrin Sokoll-Potratz. Foto: imago images/Paetzel

Osnabrück. Im letzten Heimspiel vor dem Weihnachtsfest hat die Panthers Academy in der 2. Basketball-Bundesliga gegen die TG Neuss Tigers mit 59:74 (36:38) verloren. Es war die vierte Niederlage in Folge, die sechste insgesamt. Während sich die Gäste in die Playoffregion vorarbeiten, bleibt die OSC-Reserve auf Tabellenplatz neun stecken.