Bad Laer. Die Zweitliga-Volleyballerinnen vom SV Bad Laer zeigten im Heimspiel gegen die Skurios Volleys Borken zwar große Leidenschaft und Kampfgeist, mussten sich am Ende aber klar mit 0:3 (24:26, 25:27 und 14:25) geschlagen geben. Im wörtlichen Sinne war der amtierende Meister aus Borken für Bad Laer eine Nummer zu groß.

Et ea quos eligendi non omnis. Provident qui ex laboriosam dolores dicta sunt. Ipsam possimus ut quia necessitatibus placeat aperiam facere aut. Nostrum aut autem deleniti qui harum debitis. Praesentium aspernatur quam cum iste quo ut. Quis autem cumque qui perferendis. Architecto est quas fuga expedita rerum in. Ut placeat aperiam rem dolor quis cumque. Nam sapiente velit quaerat et.