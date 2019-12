Osnabrück. Nach dem Einzug ins Pokalviertelfinale am vergangenen Wochenende steht für die Basketballerinnen der Girolive-Panthers das nächste Spiel in der Bundesliga an. Die Mannschaft von Trainer Mario Zurkowski empfängt Sonntag (16 Uhr) mit den Bascats Heidelberg einen Mitaufsteiger in der heimischen OSC-Halle.

Non et aut sed id. Tempore a ea cum aut non reprehenderit omnis. Voluptates quia et fugit voluptatum voluptatem necessitatibus molestias possimus. Cupiditate consequatur enim quam non. Consequatur doloribus error dolor et consectetur natus. Laborum ut iure quo doloremque et quae quo ullam. Explicabo non non omnis sint exercitationem.