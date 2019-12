Bad Iburg. "Endlich mal ein richtiger Crosslauf im Osnabrücker Land“ – dieses positiv gemeinte Feedback hat Matthias Partetzke als Mitorganisator des Bad Iburger Crosslaufs am Sonntag oft gehört. Bei leichten Minusgraden und herrlichem Sonnenschein kämpften sich 324 Läufer über Wiesen und Wege. Herausragend unterwegs war Nils Huhtakangas (LG Osnabrück), der einen Doppelsieg über die Mittel- und Langstrecke feierte – in Bad Iburg und in der Gesamtwertung des Ossen-Cross.

