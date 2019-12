Bissendorf. „Zurzeit ist man eher Psychologe als Trainer“, sagt Henning Sohl, Handball-Coach des TV Bissendorf-Holte. Sein Team steckt in der Oberliga in einer Krise, an der auch das Heimspiel gegen den ATSV Habenhausen erst mal noch nichts änderte. Gegen den Tabellenzweiten unterlag der TVB 25:30. Es war die vierte Niederlage in Folge. „Das gab es unter meiner Regie noch nie“, sagt Sohl.

