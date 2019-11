Knackige Angelegenheit: Matsch und Höhenmeter verspricht der TV Bad Iburg zum Finale des Ossen-Cross-Cups, hier der Start des Hauptlaufes im vergangenen Jahr. Archivfoto: Stefan Gelhot

Bad Iburg. 382 Teilnehmer kamen 2018 ins Ziel, 2017 immerhin 334: Matthias Partetzke und Udo Bröskamp als Organisatoren des Bad Iburger Crosslaufes hoffen am Sonntag (ab 10 Uhr) auf eine ähnliche Zahl, wenn es zum vierten Mal von der Grundschule am Hagenberg in den Freden geht. Bad Iburg bildet traditionell den Abschluss des diesmal dreiteiligen L&T- Ossen-Cross-Cups.